В ЛНР осудили женщину, толкнувшую под машину коляску с годовалой дочкой
В ЛНР осудили женщину, толкнувшую под машину коляску с годовалой дочкой
Девять лет колонии дали женщине в ЛНР, которая пыталась убить годовалую дочь, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. РИА Новости, 13.02.2026
