В ЛНР осудили женщину, толкнувшую под машину коляску с годовалой дочкой

ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Девять лет колонии дали женщине в ЛНР, которая пыталась убить годовалую дочь, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

"По версии следствия, в ноябре 2024 года женщина после ссоры с сожителем, полагая, что после убийства их годовалой дочери личная жизнь наладится, находясь на проезжей части автодороги в городе Антрацит , умышленно оттолкнула под колеса проезжавшего автомобиля коляску с ребенком", - рассказала Усачева.

Она уточнила, что водитель успел сманеврировать и не сбил коляску с ребенком.