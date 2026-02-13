Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР осудили женщину, толкнувшую под машину коляску с годовалой дочкой
16:37 13.02.2026
В ЛНР осудили женщину, толкнувшую под машину коляску с годовалой дочкой
В ЛНР осудили женщину, толкнувшую под машину коляску с годовалой дочкой
происшествия, луганская народная республика, антрацит (луганская область)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Антрацит (Луганская область)
В ЛНР осудили женщину, толкнувшую под машину коляску с годовалой дочкой

В ЛНР женщине дали девять лет колонии за попытку убить годовалую дочь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Девять лет колонии дали женщине в ЛНР, которая пыталась убить годовалую дочь, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
"По версии следствия, в ноябре 2024 года женщина после ссоры с сожителем, полагая, что после убийства их годовалой дочери личная жизнь наладится, находясь на проезжей части автодороги в городе Антрацит, умышленно оттолкнула под колеса проезжавшего автомобиля коляску с ребенком", - рассказала Усачева.
Она уточнила, что водитель успел сманеврировать и не сбил коляску с ребенком.
"С учетом позиции прокурора мать малолетней девочки приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - пояснила Усачева.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Приморец подозревается в покушении на убийство дочери
10 февраля, 07:08
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаАнтрацит (Луганская область)
 
 
