Рейтинг@Mail.ru
В суд поступило ходатайство об аресте замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 13.02.2026 (обновлено: 17:07 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/sud-2074191111.html
В суд поступило ходатайство об аресте замгубернатора Челябинской области
В суд поступило ходатайство об аресте замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 13.02.2026
В суд поступило ходатайство об аресте замгубернатора Челябинской области
Материалы об избрании меры пресечения заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:17:00+03:00
2026-02-13T17:07:00+03:00
челябинская область
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074229854_0:72:3002:1761_1920x0_80_0_0_0f36c3692906fee43b42923c361d8620.jpg
https://ria.ru/20260213/prokuror-2074149879.html
челябинская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074229854_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_1ab3b10feb1b6487ee078b3849fd6143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, происшествия, москва, россия
Челябинская область, Происшествия, Москва, Россия
В суд поступило ходатайство об аресте замгубернатора Челябинской области

РИА Новости: суд рассмотрит просьбу об аресте замгубернатора Челябинской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАндрей Фалейчик в суде. 13 февраля 2026
Андрей Фалейчик в суде. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Андрей Фалейчик в суде. 13 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Материалы об избрании меры пресечения заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, поступили в Басманный суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
Следствие ходатайствует о заключении чиновника под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка).
"Соответствующее ходатайство поступило", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в 2021–2023 годах, занимая должность главы Копейского городского округа, Фалейчик получил взятку в размере 1,88 миллиона рублей от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Юность".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
Вчера, 13:04
 
Челябинская областьПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала