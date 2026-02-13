В суд поступило ходатайство об аресте замгубернатора Челябинской области

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Материалы об избрании меры пресечения заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, поступили в Басманный суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.