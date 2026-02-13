https://ria.ru/20260213/sud-2074191111.html
В суд поступило ходатайство об аресте замгубернатора Челябинской области
В суд поступило ходатайство об аресте замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 13.02.2026
В суд поступило ходатайство об аресте замгубернатора Челябинской области
Материалы об избрании меры пресечения заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:17:00+03:00
2026-02-13T15:17:00+03:00
2026-02-13T17:07:00+03:00
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Материалы об избрании меры пресечения заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, поступили в Басманный суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
Следствие ходатайствует о заключении чиновника под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ
(взятка).
"Соответствующее ходатайство поступило", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в 2021–2023 годах, занимая должность главы Копейского городского округа, Фалейчик получил взятку в размере 1,88 миллиона рублей от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Юность".