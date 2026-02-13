Суд огласит заочный приговор бизнесмену Чичваркину* 16 февраля

Сегодня прокурор в ходе прений сторон попросил суд заочно приговорить бизнесмена к 9 годам и запретить ему администрировать страницы в сети на срок 5 лет.

Кроме того, полагает следствие, Чичваркин*, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), в апреле опубликовал на одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.