Суд огласит заочный приговор бизнесмену Чичваркину* 16 февраля

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы 16 февраля огласит заочный приговор бизнесмену Евгению Чичваркину*, обвиняемому в распространении фейков о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату до 16 февраля, 9.45", - решил суд.
Сегодня прокурор в ходе прений сторон попросил суд заочно приговорить бизнесмена к 9 годам и запретить ему администрировать страницы в сети на срок 5 лет.
Чичваркин* обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин* за границей разместил в соцсети публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Как выяснилось в ходе одного из заседаний, Чичваркину* вменяется распространение ложной информации об ударе ВС РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Кроме того, полагает следствие, Чичваркин*, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), в апреле опубликовал на одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.
Чичваркин* заочно арестован, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
