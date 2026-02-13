В ДНР вынесли приговор наемнику из Японии, воевавшему на стороне ВСУ

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Государства Япония Юи Мотомуры. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя Мотомура заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2022 года Мотомура прибыл на Украину, где на территории тренировочных баз прошел военную подготовку и до осени 2025 года принимал участие в боях в качестве наемника в составе Грузинского национального легиона* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) против военнослужащих ВС РФ. Отмечается, что за это он получил вознаграждение в размере более трех миллионов рублей.