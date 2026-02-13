Рейтинг@Mail.ru
В ДНР вынесли приговор наемнику из Японии, воевавшему на стороне ВСУ
14:57 13.02.2026
В ДНР вынесли приговор наемнику из Японии, воевавшему на стороне ВСУ
В ДНР вынесли приговор наемнику из Японии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 13.02.2026
В ДНР вынесли приговор наемнику из Японии, воевавшему на стороне ВСУ
Наемник из Японии Юи Мотомура, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 13.02.2026
В ДНР вынесли приговор наемнику из Японии, воевавшему на стороне ВСУ

Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам японского наемника, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наемник из Японии Юи Мотомура, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что наемник заочно предстанет перед судом в ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Государства Япония Юи Мотомуры. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя Мотомура заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ноябре 2022 года Мотомура прибыл на Украину, где на территории тренировочных баз прошел военную подготовку и до осени 2025 года принимал участие в боях в качестве наемника в составе Грузинского национального легиона* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) против военнослужащих ВС РФ. Отмечается, что за это он получил вознаграждение в размере более трех миллионов рублей.
Мотомура объявлен в международный розыск.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Суд заочно рассмотрит дело наемника из Испании, воевавшего за ВСУ
29 января, 11:43
 
