Для фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях запросили 8,5 года

КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Государственный обвинитель в ходе судебных прений запросила для экс-заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Дмитрия Спиридонова 8,5 лет лишёния свободы со штрафом 7 миллионов рублей по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Спиридонова Дмитрия Юрьевича виновным... И назначить ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы... Со штрафом 7 миллионов рублей", - заявила прокурор в суде.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
