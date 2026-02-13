Для фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях запросили 8,5 года

КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Государственный обвинитель в ходе судебных прений запросила для экс-заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Дмитрия Спиридонова 8,5 лет лишёния свободы со штрафом 7 миллионов рублей по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.