19:06 13.02.2026
Стубб призвал реформировать международные институты
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что такие международные институты, как ООН, ВТО, МВФ, нужно реформировать, поскольку они устарели. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
финляндия
оон
всемирная торговая организация (вто)
мвф
финляндия
в мире, финляндия, оон, всемирная торговая организация (вто), мвф
В мире, Финляндия, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО), МВФ
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что такие международные институты, как ООН, ВТО, МВФ, нужно реформировать, поскольку они устарели.
"Я думаю, что нам необходимо реформировать международные институты, ООН, ВТО, МВФ и Всемирный банк. Почему? Потому что они были созданы по образу Запада и Соединенных Штатов 80 лет назад", - сказал Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам финского лидера, структура власти этих институтов устарела.
"Если мы хотим, чтобы мультилатерализм победил, нам необходимо дать власть глобальному Югу", - сказал он.
В миреФинляндияООНВсемирная торговая организация (ВТО)МВФ
 
 
