Стубб призвал реформировать международные институты
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что такие международные институты, как ООН, ВТО, МВФ, нужно реформировать, поскольку они устарели. РИА Новости, 13.02.2026
