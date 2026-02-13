https://ria.ru/20260213/stubb-2074275009.html
ЕС может заключить инвестиционное соглашение с Китаем, считает Стубб
ЕС может заключить инвестиционное соглашение с Китаем, считает Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что Европейский союз в долгосрочной перспективе заключит инвестиционное соглашение с Китаем по примеру торговых РИА Новости, 13.02.2026
ЕС может заключить инвестиционное соглашение с Китаем, считает Стубб
Стубб не исключил, что ЕС когда-нибудь заключит инвестиционное соглашение с КНР