19:09 13.02.2026
ЕС может заключить инвестиционное соглашение с Китаем, считает Стубб
ЕС может заключить инвестиционное соглашение с Китаем, считает Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что Европейский союз в долгосрочной перспективе заключит инвестиционное соглашение с Китаем по примеру торговых РИА Новости, 13.02.2026
в мире, индия, китай, европа, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Индия, Китай, Европа, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
ЕС может заключить инвестиционное соглашение с Китаем, считает Стубб

Стубб не исключил, что ЕС когда-нибудь заключит инвестиционное соглашение с КНР

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что Европейский союз в долгосрочной перспективе заключит инвестиционное соглашение с Китаем по примеру торговых соглашений интеграционного объединения с Меркосур и Индией.
ЕС союз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В конце января Индия и Евросоюз подписали политическое заявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле.
«
"Я думаю, нам следует активно поддерживать многосторонние торговые институты, такие как ВТО… И я считаю, что в конечном счете Европа будет хеджировать, снижать риски. Вот почему мы увидели быстрое заключение торгового соглашения с Меркосур, торговое соглашение с Индией. Я также не исключаю возможность заключения какого-либо инвестиционного соглашения с Китаем в долгосрочной перспективе", - сказал Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Китай грозит окончательно добить экономику Евросоюза
4 января, 08:00
 
