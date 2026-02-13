https://ria.ru/20260213/strelba-2074092687.html
В Южной Каролине два человека погибли при стрельбе в университете
Два человека погибли и как минимум один получил ранения в результате стрельбы в кампусе Университета штата Южная Каролина в США, передает телеканал Fox News. РИА Новости, 13.02.2026
