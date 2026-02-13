Рейтинг@Mail.ru
В Южной Каролине два человека погибли при стрельбе в университете - РИА Новости, 13.02.2026
09:52 13.02.2026 (обновлено: 10:18 13.02.2026)
В Южной Каролине два человека погибли при стрельбе в университете
В Южной Каролине два человека погибли при стрельбе в университете
Два человека погибли и как минимум один получил ранения в результате стрельбы в кампусе Университета штата Южная Каролина в США, передает телеканал Fox News. РИА Новости, 13.02.2026
в мире, южная каролина, сша
В мире, Южная Каролина, США
В Южной Каролине два человека погибли при стрельбе в университете

В Южной Каролине 2 человека погибли, 1 пострадал при стрельбе в университете

© AP Photo / Bruce SmithУниверситет штата Южная Каролина
Университет штата Южная Каролина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Bruce Smith
Университет штата Южная Каролина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Два человека погибли и как минимум один получил ранения в результате стрельбы в кампусе Университета штата Южная Каролина в США, передает телеканал Fox News.
Инцидент произошел накануне вечером в жилом комплексе Hugine Suites. Университет объявил о введении режима изоляции около 21:15 по местному времени, он действует до сих пор. Следствие ведет департамент правоохранительных органов Южной Каролины.
Сегодня занятия в университете отменили, студентам оказывают психологическую помощь. Информация о возможном виновнике стрельбы и его мотивах пока не раскрывается.
Экстренные службы на месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек, сообщают СМИ
В миреЮжная КаролинаСША
 
 
