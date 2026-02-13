Рейтинг@Mail.ru
"Смелый шаг": как решение ЦБ повлияет на рубль и вклады
16:58 13.02.2026 (обновлено: 17:34 13.02.2026)
"Смелый шаг": как решение ЦБ повлияет на рубль и вклады
"Смелый шаг": как решение ЦБ повлияет на рубль и вклады - РИА Новости, 13.02.2026
"Смелый шаг": как решение ЦБ повлияет на рубль и вклады
Центробанк сделал неожиданный ход: вопреки прогнозам аналитиков, не стал выдерживать паузу, а снизил ставку — пусть и осторожно, всего на 0,5 процентного... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:58:00+03:00
2026-02-13T17:34:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
"Смелый шаг": как решение ЦБ повлияет на рубль и вклады

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. Центробанк сделал неожиданный ход: вопреки прогнозам аналитиков, не стал выдерживать паузу, а снизил ставку — пусть и осторожно, всего на 0,5 процентного пункта. О влиянии на курс рубля, граждан и дальнейших шагах регулятора — в материале РИА Новости.

Больше уверенности

Рассматривали два варианта: сохранение и снижение на половину процентного пункта. Регулятор продолжил начатую в июне прошлого года политику и опустил ставку шестой раз подряд — до 15,5%.
По словам Эльвиры Набиуллиной, экономическая ситуация в стране развивается в рамках базового сценария.
Ключевая ставка Банка России 13 февраля 2026
"Для некоторых экспертов январские недельные данные (по инфляции. — Прим. ред.) стали неожиданностью и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения. Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер", — отметила глава ЦБ.
И добавила: в целом у регулятора сейчас больше уверенности в продолжении снижения ключевой ставки.
Центральный банк России
Центральный банк России

Пошли на компромисс

Половина процентного пункта — это компромисс между двумя рисками: инфляцией/ожиданиями и замедлением экономики, говорит руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.
"Регулятор дает рынку сигнал: "Мы готовы аккуратно смягчать условия, но не настолько, чтобы снова разогнать спрос и цены", — поясняет он.
Если снижать ставку быстрее, кредитование и потребление ускорятся, инфляционные ожидания развернутся вверх — и ЦБ придется "догонять" их ужесточением.
"Если же держать ставку слишком высокой, получим лишний удар по инвестициям и реальному сектору", — уточняет эксперт.
Знак процента на витрине
Знак процента на витрине

Влияние на рубль и граждан

Для рубля принятое решение малозначительно. Тут гораздо важнее глобальные потоки капитала, торговый баланс и геополитические факторы, перечисляет аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Гаянэ Замалеева.
Для вкладов и накоплений среда по-прежнему благоприятная: рублевые депозиты и инструменты денежного рынка продолжают давать высокую доходность, то есть рубль выглядит рабочей валютой для сбережений, добавляет Тюнь.
"Для бизнеса и заемщиков снижение ключевой ставки означает постепенное удешевление заимствований, но рассчитывать на быстрый возврат к десяти-одиннадцати процентам в текущих условиях не стоит", — отмечает эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России

Прогноз до конца года

Дальнейшие шаги зависят от ситуации. "Возможны и большие шаги (более 0,5 процентного пункта), и паузы в рамках базового сценария", — подчеркнула Набиуллина.
По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, не исключен и шаг в 0,25 процентного пункта, если на это будут основания.
Базовый сценарий предполагает ставку 13,5-14,5% к концу года.
По мнению Тюня, снижение шагами по 0,5-1,0 процентного пункта продолжится при условии устойчивого замедления инфляции.
Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки и действует очень аккуратно, указывают аналитики компании "Цифра брокер". По их оценке, в конце года возможно снижение и до 12%.
Директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка России Алексей Заботкин
