ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на текущий год - ждет ее в диапазоне 13,5-14,5% вместо 13-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.