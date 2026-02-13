https://ria.ru/20260213/stavka-2074160058.html
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год
ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на текущий год - ждет ее в диапазоне 13,5-14,5% вместо 13-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ ожидает среднюю ключевую ставку на 2026 год в диапазоне 13,5-14,5%