ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке дал сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в сообщении регулятора.

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо шестой раз подряд снизил ключевую ставку - до 15,5% годовых с 16%.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении.