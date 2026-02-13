https://ria.ru/20260213/stavka-2074159628.html
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки
2026-02-13T13:39:00+03:00
2026-02-13T13:39:00+03:00
2026-02-13T13:48:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
Новости
ru-RU
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке дал сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в сообщении регулятора.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо шестой раз подряд снизил ключевую ставку - до 15,5% годовых с 16%.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении.
В предыдущем заявлении, в декабре, ЦБ
давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.