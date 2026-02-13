Рейтинг@Mail.ru
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки - РИА Новости, 13.02.2026
13:39 13.02.2026 (обновлено: 13:48 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/stavka-2074159628.html
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки
Банк России в заявлении по ключевой ставке дал сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:39:00+03:00
2026-02-13T13:48:00+03:00
2026
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки

ЦБ РФ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке дал сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в сообщении регулятора.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо шестой раз подряд снизил ключевую ставку - до 15,5% годовых с 16%.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывается в новом заявлении.
В предыдущем заявлении, в декабре, ЦБ давал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
В ЦБ заявили о смягчении денежно-кредитных условий
