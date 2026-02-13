https://ria.ru/20260213/stavka-2074158226.html
ЦБ уточнил прогноз по ключевой ставке на 2027 год
ЦБ уточнил прогноз по ключевой ставке на 2027 год - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ уточнил прогноз по ключевой ставке на 2027 год
ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год - ждет 8-9% вместо 7,5-8,5% в прошлом прогнозе, на 2028 год сохранил 7,5-8,5%, следует из... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:36:00+03:00
2026-02-13T13:36:00+03:00
2026-02-13T13:41:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20260213/tsb-2074157372.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ уточнил прогноз по ключевой ставке на 2027 год
ЦБ ожидает среднюю ключевую ставку в 2027 году на уровне 8-9 процентов