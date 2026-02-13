Рейтинг@Mail.ru
Стармер хочет создать многонациональную оборонную инициативу, пишет FT - РИА Новости, 13.02.2026
08:49 13.02.2026
Стармер хочет создать многонациональную оборонную инициативу, пишет FT
Стармер хочет создать многонациональную оборонную инициативу, пишет FT - РИА Новости, 13.02.2026
Стармер хочет создать многонациональную оборонную инициативу, пишет FT
Премьер-министр Британии Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности намерен призвать западных союзников к созданию многонациональной оборонной... РИА Новости, 13.02.2026
Стармер хочет создать многонациональную оборонную инициативу, пишет FT

FT: Стармер намерен призвать союзников к многонациональной оборонной инициативе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Jordan Pettitt
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности намерен призвать западных союзников к созданию многонациональной оборонной инициативы, которая снизила бы затраты на вооружение, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британские источники.
"Кир Стармер намерен обосновать необходимость создания Великобританией и ее западными союзниками многонациональной оборонной инициативы, которая могла бы курировать совместные закупки вооружений и снизить затраты на перевооружение", - пишет издание.
Отмечается, что Стармер поднимет этот вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные.
