Специальная военная операция на Украине
 
05:43 13.02.2026
Введение "белых списков" Starlink ударило по самим ВСУ, считает эксперт
Введение "белых списков" Starlink ударило по самим ВСУ, считает эксперт
Введение "белых списков" Starlink наносит вред военнослужащим ВСУ, заявил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. РИА Новости, 13.02.2026
Введение "белых списков" Starlink ударило по самим ВСУ, считает эксперт

Андрей Клинцевич: введение "белых списков" Starlink ударило по самим ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Введение "белых списков" Starlink наносит вред военнослужащим ВСУ, заявил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее призвал украинских военных верифицировать все терминалы Starlink, чтобы они могли работать после блокировки. До этого он заявлял, что минобороны Украины совместно с компанией Илона Маска SpaceX начали "решать проблему" использования сети Starlink на фронте якобы для противодействия российским беспилотникам.
Американский журналист осудил преступления ВСУ против мирных жителей
Вчера, 01:42
"Да, (ВСУ – ред.) 100% сталкиваются (с проблемами – ред.), потому что процедура регистрации, скорее всего, формализована. Очень много терминалов поступало от коммерческих организаций, сами покупали военнослужащие ВСУ. И многим сейчас придется все это дело, конечно, там каким-то образом регистрировать", - сказал Клинцевич.
Он добавил, что в условиях дистанционной регистрации ВСУ смогут использовать терминалы Starlink.
"Но мы же понимаем, какие-то терминалы находятся на удалении, они уже не имеют доступа для того, чтобы выйти и зарегистрироваться. То есть каким-то образом все равно по ВСУ это тоже ударило", - отметил военный эксперт.
Командование ВСУ бросает на фронт стариков, сообщили силовики
12 февраля, 23:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМихаил ФедоровИлон МаскВооруженные силы УкраиныSpaceX
 
 
