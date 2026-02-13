Рейтинг@Mail.ru
США не хотят прерывать отношения с Китаем, заявил Бессент - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/ssha-2074291555.html
США не хотят прерывать отношения с Китаем, заявил Бессент
США не хотят прерывать отношения с Китаем, заявил Бессент - РИА Новости, 13.02.2026
США не хотят прерывать отношения с Китаем, заявил Бессент
США не хотят прерывать отношения с Китаем, но преследуют цель снижения рисков во взаимодействии, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T20:23:00+03:00
2026-02-13T20:23:00+03:00
в мире
китай
сша
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072650278_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_ff94eb82535455cd0f7dab0abd808f86.jpg
https://ria.ru/20260212/peremirie-2073796014.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072650278_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_11ee69339a46c885d7f6a93cc4c8a56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, скотт бессент
В мире, Китай, США, Скотт Бессент
США не хотят прерывать отношения с Китаем, заявил Бессент

Бессент: США не хотят прерывать отношения с Китаем, но ищут пути снизить риски

© AP Photo / Mariam ZuhaibСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США не хотят прерывать отношения с Китаем, но преследуют цель снижения рисков во взаимодействии, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.
«
"Китай - вторая экономика мира. Мы не хотим расставаться с Китаем, мы хотим сократить риски", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, США хотят честной торговли с Китаем, но при этом намерены снижать риски.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
США и Китай готовы продлить торговое перемирие, сообщает SCMP
12 февраля, 01:45
 
В миреКитайСШАСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала