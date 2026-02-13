Рейтинг@Mail.ru
Мерц призвал ЕС не отказываться от партнерства с США - РИА Новости, 13.02.2026
19:15 13.02.2026
Мерц призвал ЕС не отказываться от партнерства с США
Мерц призвал ЕС не отказываться от партнерства с США - РИА Новости, 13.02.2026
Мерц призвал ЕС не отказываться от партнерства с США
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал страны ЕС не отказываться от партнерства с США, несмотря на возникшие расхождения в отношениях. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
сша
европа
германия
фридрих мерц
евросоюз
министерство обороны сша
в мире, сша, европа, германия, фридрих мерц, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Германия, Фридрих Мерц, Евросоюз, Министерство обороны США
Мерц призвал ЕС не отказываться от партнерства с США

Мерц призвал ЕС сохранить партнерство с США

© AP Photo / Michael ProbstКанцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал страны ЕС не отказываться от партнерства с США, несмотря на возникшие расхождения в отношениях.
«
"Между Европой и Соединенными Штатами Америки образовалась брешь, глубокая яма", - заявил Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США, пишут СМИ
Вчера, 10:44
По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлогодней конференции по безопасности в Мюнхене "очень открыто заявил" об этом.
Несмотря на это, Мерц убежден, что Евросоюз не должен отказываться от партнерства с США, а отношения между ними нуждаются в перезапуске.
«
"Меня не убеждают слишком рефлексивные призывы к тому, что Европа должна отказаться от США как партнера… Такие призывы просто игнорируют суровые геополитические реалии в Европе и недооценивают потенциал, который, несмотря на все трудности, по-прежнему имеет наше партнерство с Соединенными Штатами", - указал Мерц.
В этой связи он призвал "заново обосновать" трансатлантическое партнерство. "Мы должны прийти к выводу по обе стороны Атлантики, что вместе мы сильнее… Стратеги в Пентагоне, по крайней мере, понимают это", - заключил Мерц.
В феврале 2025 года Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США
3 февраля, 14:51
 
