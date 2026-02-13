https://ria.ru/20260213/ssha-2074243249.html
США информируют НАТО о своих шагах в украинском урегулировании
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вашингтон полностью информирует союзников по альянсу о всех своих шагах в украинском урегулировании. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:40:00+03:00
в мире
сша
москва
марк рютте
марко рубио
стив уиткофф
нато
сша
москва
