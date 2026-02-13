Рейтинг@Mail.ru
США информируют НАТО о своих шагах в украинском урегулировании - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 13.02.2026 (обновлено: 17:41 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/ssha-2074243249.html
США информируют НАТО о своих шагах в украинском урегулировании
США информируют НАТО о своих шагах в украинском урегулировании - РИА Новости, 13.02.2026
США информируют НАТО о своих шагах в украинском урегулировании
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вашингтон полностью информирует союзников по альянсу о всех своих шагах в украинском урегулировании. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:40:00+03:00
2026-02-13T17:41:00+03:00
в мире
сша
москва
марк рютте
марко рубио
стив уиткофф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
https://ria.ru/20260213/rubio-2074067910.html
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, марк рютте, марко рубио, стив уиткофф, нато
В мире, США, Москва, Марк Рютте, Марко Рубио, Стив Уиткофф, НАТО
США информируют НАТО о своих шагах в украинском урегулировании

Генсек НАТО Рютте: США информируют альянс о шагах в украинском урегулировании

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вашингтон полностью информирует союзников по альянсу о всех своих шагах в украинском урегулировании.
"(Госсекретарь США) Марко Рубио, (спецпосланник президента США) Стив Уиткофф, (зять президента США) Джаред Кушнер - они отлично справляются со своей работой. Это непросто, на это потребуется время. И, конечно, в первую очередь, они всегда все согласовывают с союзниками по НАТО - поэтому мы знаем, что готовится, что происходит, и это важно", - сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Рютте также подчеркнул, что альянс не против контактов и визитов кого-либо из лидеров стран блока в Москву.
"Где это полезно, вы, без сомнения, увидите участие и других людей. Но самое главное: что бы ни происходило, это должно происходить в тесной координации", - ответил он на вопрос журналистов о потенциальных возможных визитах или контактах европейских лидеров с Россией.
Госсекретарь США Марко Рубио прибывает в Мюнхен для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рубио назвал тему послания Европе на Мюнхенской конференции
Вчера, 04:59
 
В миреСШАМоскваМарк РюттеМарко РубиоСтив УиткоффНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала