В США считают, что ООН нужно вернуть к выполнению ее базовых задач
В США считают, что ООН нужно вернуть к выполнению ее базовых задач - РИА Новости, 13.02.2026
В США считают, что ООН нужно вернуть к выполнению ее базовых задач
Соединенные Штаты считают, что ООН необходимо вернуться к выполнению ее базовых задач, в том числе миротворчеству и поддержанию мира, заявил в пятницу постпред... РИА Новости, 13.02.2026
