Рейтинг@Mail.ru
В США считают, что ООН нужно вернуть к выполнению ее базовых задач - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/ssha-2074234132.html
В США считают, что ООН нужно вернуть к выполнению ее базовых задач
В США считают, что ООН нужно вернуть к выполнению ее базовых задач - РИА Новости, 13.02.2026
В США считают, что ООН нужно вернуть к выполнению ее базовых задач
Соединенные Штаты считают, что ООН необходимо вернуться к выполнению ее базовых задач, в том числе миротворчеству и поддержанию мира, заявил в пятницу постпред... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:12:00+03:00
2026-02-13T17:12:00+03:00
в мире
сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071310738_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5e93257d7ebccf76ad068dddcc6bad9d.jpg
https://ria.ru/20260212/oon-2074046320.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071310738_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_4a4ae6fe62c75e8ef7646b313a55e85b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон
В мире, США, ООН
В США считают, что ООН нужно вернуть к выполнению ее базовых задач

Уолтц: США считают, что ООН необходимо вернуться к поддержанию мира

© REUTERS / Eric ThayerФлаг ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке
Флаг ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Eric Thayer
Флаг ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что ООН необходимо вернуться к выполнению ее базовых задач, в том числе миротворчеству и поддержанию мира, заявил в пятницу постпред США при ООН Майкл Уолтц.
«
"Мы настойчиво добиваемся того, чтобы ООН вернулась к истокам, к той миротворческой функции, которая закладывалась в нее в момент ее основания", - сказал Уолтц в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Представителей ООН не позвали на первое заседание Совета мира
12 февраля, 22:24
 
В миреСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала