США усиливают давление на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
15:14 13.02.2026
США усиливают давление на Украину, пишут СМИ
США усиливают давление на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
США усиливают давление на Украину, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Украину и склоняет ее к территориальным уступкам в пользу России в Донбассе в рамках... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
ярослав юрчишин
верховная рада украины
мирный план сша по украине
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, ярослав юрчишин, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Ярослав Юрчишин, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
США усиливают давление на Украину, пишут СМИ

NYT: США давят на Киев, требуя от него пойти на компромисс с РФ на переговорах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Украину и склоняет ее к территориальным уступкам в пользу России в Донбассе в рамках переговоров по урегулированию, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских чиновников.
«
"Украинские чиновники заявляют, что администрация Трампа усиливает давление на них с целью добиться уступок России и положить конец войне к началу лета... США давят на Киев, чтобы тот пошел на уступки по восточному региону Украины, известному как Донбасс", - говорится в статье.
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Сошли с ума": в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России
7 февраля, 04:33
При этом, подчеркивает газета, перед тем как пойти на какие-либо уступки, Украина хочет получить от Запада гарантии безопасности - однако, несмотря на длительные переговоры и дипломатические усилия администрации Трампа, до сих пор неясно, какую именно форму они примут.
В то же время газета со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Юрчишина отмечает, что во время переговоров в ОАЭ в феврале США призвали Украину провести новые президентские выборы 15 мая, угрожая выйти из переговорного процесса при неготовности Киева идти на компромиссы, включая выборы.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Россия рассчитывает, что вскоре пройдет очередной раунд.
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Уничтожить что осталось": провокация Киева на переговорах разгневала США
7 февраля, 01:24
 
