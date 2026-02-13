https://ria.ru/20260213/ssha-2074190344.html
США усиливают давление на Украину, пишут СМИ
США усиливают давление на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
США усиливают давление на Украину, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Украину и склоняет ее к территориальным уступкам в пользу России в Донбассе в рамках... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
ярослав юрчишин
верховная рада украины
мирный план сша по украине
украина
сша
россия
США усиливают давление на Украину, пишут СМИ
NYT: США давят на Киев, требуя от него пойти на компромисс с РФ на переговорах