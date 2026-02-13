Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о расширении экономического сотрудничества с США
12:46 13.02.2026 (обновлено: 12:53 13.02.2026)
Песков ответил на вопрос о расширении экономического сотрудничества с США
Песков ответил на вопрос о расширении экономического сотрудничества с США - РИА Новости, 13.02.2026
Песков ответил на вопрос о расширении экономического сотрудничества с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном в вопросе... РИА Новости, 13.02.2026
украина
россия
сша
в мире
дмитрий песков
украина
россия
сша
украина, россия, сша, в мире, дмитрий песков
Украина, Россия, США, В мире, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о расширении экономического сотрудничества с США

Песков: без мира на Украине трудно говорить о расширении сотрудничества с США

© AP Photo / Jae C. HongФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном в вопросе расширения экономического сотрудничества России и США.
"В настоящий момент де-факто ситуация такая, что на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном, и пока это ограничивается обсуждениями. Но по мере того, и если мы продвинемся по пути мирного урегулирования, то тогда это может уже перейти в прикладную плоскость", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
10 февраля, 08:00
 
УкраинаРоссияСШАВ миреДмитрий Песков
 
 
