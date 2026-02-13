Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/ssha-2074074840.html
СМИ: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива
СМИ: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива - РИА Новости, 13.02.2026
СМИ: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива
США, объявившие нефтяную блокаду Кубы, рассматривают возможность отправки на остров топлива для гуманитарных целей, сообщает журнал Economist со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T07:47:00+03:00
2026-02-13T07:47:00+03:00
в мире
сша
куба
гавана
дональд трамп
виктор коронелли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260212/chili-2073978988.html
https://ria.ru/20260212/moskva-2073890104.html
сша
куба
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, гавана, дональд трамп, виктор коронелли
В мире, США, Куба, Гавана, Дональд Трамп, Виктор Коронелли
СМИ: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива

Economist: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США, объявившие нефтяную блокаду Кубы, рассматривают возможность отправки на остров топлива для гуманитарных целей, сообщает журнал Economist со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, речь идет о небольших объемах топлива: газа для приготовления пищи и дизельного топлива для поддержания работы водопроводной инфраструктуры
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Чили намерена оказать гуманитарную помощь Кубе
12 февраля, 17:52
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на Кубе усугубился.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россия надеется на диалог с США по ситуации с нефтью на Кубе, заявил Песков
12 февраля, 13:26
 
В миреСШАКубаГаванаДональд ТрампВиктор Коронелли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала