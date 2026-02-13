https://ria.ru/20260213/ssha-2074074840.html
СМИ: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива
СМИ: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива - РИА Новости, 13.02.2026
СМИ: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива
США, объявившие нефтяную блокаду Кубы, рассматривают возможность отправки на остров топлива для гуманитарных целей, сообщает журнал Economist со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T07:47:00+03:00
2026-02-13T07:47:00+03:00
2026-02-13T07:47:00+03:00
в мире
сша
куба
гавана
дональд трамп
виктор коронелли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260212/chili-2073978988.html
https://ria.ru/20260212/moskva-2073890104.html
сша
куба
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба, гавана, дональд трамп, виктор коронелли
В мире, США, Куба, Гавана, Дональд Трамп, Виктор Коронелли
СМИ: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива
Economist: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива