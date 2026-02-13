https://ria.ru/20260213/ssha-2074065145.html
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей - РИА Новости, 13.02.2026
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей
Пограничники США в штате Техас в период закрытия аэропорта Эль-Пасо в среду сбивали своей секретной лазерной системой воздушные шары, приняв их за беспилотники... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T03:34:00+03:00
2026-02-13T03:34:00+03:00
2026-02-13T03:48:00+03:00
в мире
техас
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beb43ec26a79f807e757fca6e53da1a3.jpg
https://ria.ru/20251217/prestupniki-2062529014.html
техас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b8d4c3c8832cef096ce81a80d3a1e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, сша, министерство обороны сша
В мире, Техас, США, Министерство обороны США
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей
WSJ: военные США сбили лазером воздушные шары, приняв их за дроны наркокартелей
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Пограничники США в штате Техас в период закрытия аэропорта Эль-Пасо в среду сбивали своей секретной лазерной системой воздушные шары, приняв их за беспилотники мексиканских наркокартелей, сообщает издание Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
В среду Федеральное управление гражданской авиации (FAA) временно закрыло воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе
из соображений безопасности, указав, что ограничения продлятся до 21 февраля, однако в тот же день отменило их. Позднее телеканал CBS сообщил, что закрытие воздушного пространства в Эль-Пасо было вызвано недопониманием между управлением гражданской авиации и Пентагоном
об испытаниях оружия против беспилотников.
"Сотрудники таможенной и пограничной службы использовали сверхсекретную лазерную систему Пентагона, чтобы сбить, как они полагали, несколько беспилотников мексиканских наркокартелей на южной границе... Оказалось, что летающие объекты, скорее всего, были воздушными шарами", - пишет издание.
Портал Axios уточняет, что пограничники в Техасе использовали лазерную систему Locust от компании AeroVironment, которую Пентагон рассматривает это передовое оружие для борьбы с беспилотниками.