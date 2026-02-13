Рейтинг@Mail.ru
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 13.02.2026 (обновлено: 03:48 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/ssha-2074065145.html
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей - РИА Новости, 13.02.2026
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей
Пограничники США в штате Техас в период закрытия аэропорта Эль-Пасо в среду сбивали своей секретной лазерной системой воздушные шары, приняв их за беспилотники... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T03:34:00+03:00
2026-02-13T03:48:00+03:00
в мире
техас
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beb43ec26a79f807e757fca6e53da1a3.jpg
https://ria.ru/20251217/prestupniki-2062529014.html
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b8d4c3c8832cef096ce81a80d3a1e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, министерство обороны сша
В мире, Техас, США, Министерство обороны США
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей

WSJ: военные США сбили лазером воздушные шары, приняв их за дроны наркокартелей

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пограничники США в штате Техас в период закрытия аэропорта Эль-Пасо в среду сбивали своей секретной лазерной системой воздушные шары, приняв их за беспилотники мексиканских наркокартелей, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В среду Федеральное управление гражданской авиации (FAA) временно закрыло воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе из соображений безопасности, указав, что ограничения продлятся до 21 февраля, однако в тот же день отменило их. Позднее телеканал CBS сообщил, что закрытие воздушного пространства в Эль-Пасо было вызвано недопониманием между управлением гражданской авиации и Пентагоном об испытаниях оружия против беспилотников.
"Сотрудники таможенной и пограничной службы использовали сверхсекретную лазерную систему Пентагона, чтобы сбить, как они полагали, несколько беспилотников мексиканских наркокартелей на южной границе... Оказалось, что летающие объекты, скорее всего, были воздушными шарами", - пишет издание.
Портал Axios уточняет, что пограничники в Техасе использовали лазерную систему Locust от компании AeroVironment, которую Пентагон рассматривает это передовое оружие для борьбы с беспилотниками.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мексика и США усилят борьбу с использованием дронов преступниками
17 декабря 2025, 05:27
 
В миреТехасСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала