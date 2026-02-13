https://ria.ru/20260213/ssha-2074060534.html
США усиленно работают над завершением конфликта на Украине, заявил Рубио
США очень усиленно работают над завершением конфликта на Украине, хотят его окончания, заверил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.02.2026
