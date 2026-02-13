Рейтинг@Mail.ru
США усиленно работают над завершением конфликта на Украине, заявил Рубио
02:15 13.02.2026
США усиленно работают над завершением конфликта на Украине, заявил Рубио
США усиленно работают над завершением конфликта на Украине, заявил Рубио
США очень усиленно работают над завершением конфликта на Украине, хотят его окончания, заверил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.02.2026
в мире, сша, украина, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
США усиленно работают над завершением конфликта на Украине, заявил Рубио

Рубио: США усиленно работают над завершением конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. США очень усиленно работают над завершением конфликта на Украине, хотят его окончания, заверил госсекретарь Марко Рубио.
"Это война. Именно поэтому мы хотим, чтобы она закончилась. Люди страдают. Сейчас самое холодное время года. Трудно представить себе эти страдания - вот в чём проблема войн. Именно поэтому войны - это плохо, и именно поэтому мы уже больше года так усиленно работаем, чтобы попытаться положить конец этому конфликту", – сказал Рубио журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в США
11 февраля, 18:46
 
В миреСШАУкраинаМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
