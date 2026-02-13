Прокурор запросила для строителя фортификаций в Курской области 9,5 года

https://ria.ru/20260213/srok-2074139382.html
КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Прокурор запросила строившему фортификационные сооружения в Курской области подрядчику Андрею Воловикову 9,5 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу суд признать Воловикова Андрея... виновным в совершении преступления... И назначить ему наказание в виде срока 9 лет 6 месяцев лишения свободы... И штрафом 1 миллион рублей", - заявила прокурор в ходе судебных прений в зале суда.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Дело экс-депутата курской облдумы Михаила Васильева было выделено в отдельное производство, суд назначил ему 5,5 лет лишения свободы. Ранее в ходе судебного заседания Воловиков заявлял, что Васильев украл у него свыше 30 миллионов рублей и противотанковые пирамиды.