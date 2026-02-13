МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Военные преступления ВСУ

Украинские военные систематически совершают преступления против гражданского населения при поддержке стран НАТО , заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области

Все участники преступлений со стороны Украины , включая иностранных наемников и их западных кураторов, должны предстать перед международным трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому, поделился мнением с РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области.

Дезертир из ВСУ подорвал гранату в квартире в Оболонском районе Киева , один человек погиб, двое получили ранения, сообщила киевская полиция.

ВСУ обстреляли автобус в херсонском селе Малокаховка, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщил РИА Новости Сальдо.

Евгений Балицкий. ВСУ нанесли удар по зданию гуманитарного штаба и почты в запорожском селе Сладководное, пострадал один человек, сообщил губернатор Запорожской области

Снова Мюнхенская конференция

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу с сообщением "о меняющемся мире" и о том, что "старого мира больше не существует".

Рубио сообщил о вероятной встрече с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Фридрихом Мерцем. Первой официальной встречей Рубио по прибытии в Мюнхен станут переговоры с канцлером Германии

Мюнхенская конференция по безопасности дискредитировала себя как международный форум, где право голоса представлялось разным мировым силам, такое мнение выразил РИА Новости экс-посол России в ФРГ Владимир Котенев.

Рубио встретится с министром иностранных дел Китая Ван И в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

Украинское урегулирование

Следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины по украинскому урегулированию может пройти на следующей неделе в Майами или Абу-Даби , утверждает газета Politico со ссылкой на источник.

Следующий раунд переговоров по Украине планируется провести на следующей неделе, Кремль проинформирует о точной дате и сроках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков добавил, что до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном в вопросе расширения экономического сотрудничества России и США.

США дали понять Украине, что не будут подписывать соглашение о гарантиях безопасности до достижения всеобъемлющего мирного соглашения между Киевом и Москвой , пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников и высокопоставленного представителя американской администрации.

Президент США Дональд Трамп не выведет Вашингтон из переговоров по украинскому урегулированию, ему это нужно, в том числе чтобы поднять рейтинг Республиканской партии на ноябрьских выборах в конгресс, высказал мнение РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов

Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский , сообщил Песков.

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны ( СНБО Рустем Умеров подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию пройдет 17-18 февраля в Женеве.

Умеров назвал состав делегации, которая отправится в Женеву на трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию.