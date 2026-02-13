Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 13 февраля: ВС России за неделю семь раз поразили ВПК Украины
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 13.02.2026
Спецоперация, 13 февраля: ВС России за неделю семь раз поразили ВПК Украины
Российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ, сообщило в...
Спецоперация, 13 февраля: ВС России за неделю семь раз поразили ВПК Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Военные преступления ВСУ

Украинские военные систематически совершают преступления против гражданского населения при поддержке стран НАТО, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Введение "белых списков" Starlink ударило по самим ВСУ, считает эксперт
Вчера, 05:43
Все участники преступлений со стороны Украины, включая иностранных наемников и их западных кураторов, должны предстать перед международным трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому, поделился мнением с РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал принципиальным расследование дела о теракте ВСУ в поселке Хорлы.
Дезертир из ВСУ подорвал гранату в квартире в Оболонском районе Киева, один человек погиб, двое получили ранения, сообщила киевская полиция.
ВСУ обстреляли автобус в херсонском селе Малокаховка, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщил РИА Новости Сальдо.
Пять мирных жителей пострадали при атаках со стороны ВСУ на автомобили в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ нанесли удар по зданию гуманитарного штаба и почты в запорожском селе Сладководное, пострадал один человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Пожар рядом с жилыми домами после атаки БПЛА в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
БПЛА атаковали жилые дома и промпредприятия в Волгоградской области
Вчера, 02:44

Снова Мюнхенская конференция

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу с сообщением "о меняющемся мире" и о том, что "старого мира больше не существует".
Рубио сообщил о вероятной встрече с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Первой официальной встречей Рубио по прибытии в Мюнхен станут переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Мюнхенская конференция по безопасности дискредитировала себя как международный форум, где право голоса представлялось разным мировым силам, такое мнение выразил РИА Новости экс-посол России в ФРГ Владимир Котенев.
Европа продолжает идти против администрации президента США Дональда Трампа в вопросе вмешательства Брюсселя в выборы на континенте и подавления инакомыслия, очередным проявлением этого становится избирательная кампания в Венгрии, высказал мнение РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Рубио встретится с министром иностранных дел Китая Ван И в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Российские бойцы разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ
Вчера, 07:05

Украинское урегулирование

Следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины по украинскому урегулированию может пройти на следующей неделе в Майами или Абу-Даби, утверждает газета Politico со ссылкой на источник.
Следующий раунд переговоров по Украине планируется провести на следующей неделе, Кремль проинформирует о точной дате и сроках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков добавил, что до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном в вопросе расширения экономического сотрудничества России и США.
США дали понять Украине, что не будут подписывать соглашение о гарантиях безопасности до достижения всеобъемлющего мирного соглашения между Киевом и Москвой, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников и высокопоставленного представителя американской администрации.
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Выстрелил и забыл". Чем вооружили обновленные Су-57 для ВКС России
Вчера, 08:00
Президент США Дональд Трамп не выведет Вашингтон из переговоров по украинскому урегулированию, ему это нужно, в том числе чтобы поднять рейтинг Республиканской партии на ноябрьских выборах в конгресс, высказал мнение РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил Песков.
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию пройдет 17-18 февраля в Женеве.
Умеров назвал состав делегации, которая отправится в Женеву на трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию.
США очень усиленно работают над завершением конфликта на Украине, хотят его окончания, заверил Рубио.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Источник рассказал о формате переговоров по Украине в Женеве
Вчера, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаМарко РубиоДмитрий ПесковДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
