Российские бойцы разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 13.02.2026 (обновлено: 07:17 13.02.2026)
Российские бойцы разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ
Российские бойцы разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ
Военнослужащие ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" разработали конструкцию, защищающую буксируемые артиллерийские орудия от атак... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T07:05:00+03:00
2026-02-13T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 13 фев - РИА Новости. Военнослужащие ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" разработали конструкцию, защищающую буксируемые артиллерийские орудия от атак дронов ВСУ, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Пушкин".
"Противник сейчас применяет очень большое количество FPV-дронов, а также гексакоптеров типа "Баба-яга", производят сбросы различных видов боеприпасов… Разработали чертеж для защиты буксируемых орудий, до этого мы такого не делали", - рассказал "Пушкин".
Боец уточнил, что накладная система защиты уже успешно опробована артиллерийскими расчетами, и в данный момент ведутся работы по совершенствованию защиты с учетом опыта передовой.
"В данный момент конструкция применяется расчетами гаубиц Д-30 и М-46 на харьковском направлении", - уточнил боец.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
