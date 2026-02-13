https://ria.ru/20260213/spetsoperatsiya-2074073275.html
Российские бойцы разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ
Российские бойцы разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ - РИА Новости, 13.02.2026
Российские бойцы разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ
Военнослужащие ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" разработали конструкцию, защищающую буксируемые артиллерийские орудия от атак... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T07:05:00+03:00
2026-02-13T07:05:00+03:00
2026-02-13T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
Новости
ru-RU
Российские бойцы разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ
РИА Новости: бойцы ВС РФ разработали новый вид защиты орудий от дронов ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 13 фев - РИА Новости. Военнослужащие ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" разработали конструкцию, защищающую буксируемые артиллерийские орудия от атак дронов ВСУ, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Пушкин".
"Противник сейчас применяет очень большое количество FPV-дронов, а также гексакоптеров типа "Баба-яга", производят сбросы различных видов боеприпасов… Разработали чертеж для защиты буксируемых орудий, до этого мы такого не делали", - рассказал "Пушкин".
Боец уточнил, что накладная система защиты уже успешно опробована артиллерийскими расчетами, и в данный момент ведутся работы по совершенствованию защиты с учетом опыта передовой.
"В данный момент конструкция применяется расчетами гаубиц Д-30 и М-46 на харьковском направлении", - уточнил боец.