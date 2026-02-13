ВС России уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра

"Наши дроны летают на оптоволокне. Что даёт нам колоссальное преимущество перед противником. Они не боятся радиоэлектронного подавления, за счёт этого мы бьем точно в цель. Наш расчет круглосуточно бьёт по живой силе противника, бронированной технике, минометным артиллерийским расчетам. Также мы ведём активную охоту на вражеские БПЛА", - рассказал оператор беспилотника с позывным "Тесей".