ВС России уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов "КВН" Ивановских десантников уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме уничтожают противника на правом берегу Днепра в Херсонской области... Расчётам FPV-дронов "КВН" поступила команда на уничтожение обнаруженных объектов. Операторы дронов успешно поразили и уничтожили все обнаруженные цели", - говорится в сообщении.
Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов уверенно наносят огневое поражение ВСУ, уничтожая технику, пехоту и укрепленные позиции противника, не позволяя им осуществлять подвоз материальных средств к линии боевого соприкосновения, проходящей по руслу реки.
"Наши дроны летают на оптоволокне. Что даёт нам колоссальное преимущество перед противником. Они не боятся радиоэлектронного подавления, за счёт этого мы бьем точно в цель. Наш расчет круглосуточно бьёт по живой силе противника, бронированной технике, минометным артиллерийским расчетам. Также мы ведём активную охоту на вражеские БПЛА", - рассказал оператор беспилотника с позывным "Тесей".