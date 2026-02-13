Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 13.02.2026
ВС России уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты FPV-дронов "КВН" Ивановских десантников уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
ВС России уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов "КВН" Ивановских десантников уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме уничтожают противника на правом берегу Днепра в Херсонской области... Расчётам FPV-дронов "КВН" поступила команда на уничтожение обнаруженных объектов. Операторы дронов успешно поразили и уничтожили все обнаруженные цели", - говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали о восстановлении оборудования связистов "Запада"
Вчера, 05:03
Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов уверенно наносят огневое поражение ВСУ, уничтожая технику, пехоту и укрепленные позиции противника, не позволяя им осуществлять подвоз материальных средств к линии боевого соприкосновения, проходящей по руслу реки.
"Наши дроны летают на оптоволокне. Что даёт нам колоссальное преимущество перед противником. Они не боятся радиоэлектронного подавления, за счёт этого мы бьем точно в цель. Наш расчет круглосуточно бьёт по живой силе противника, бронированной технике, минометным артиллерийским расчетам. Также мы ведём активную охоту на вражеские БПЛА", - рассказал оператор беспилотника с позывным "Тесей".
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:02
