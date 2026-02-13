https://ria.ru/20260213/spetsoperaatsiya-2074068116.html
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
Операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области