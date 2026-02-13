Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 13.02.2026
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Запорожской области противник пытался подвезти резервы и совершить контратаку на позиции штурмовиков группировки. Расчеты дронов нанесли серию ударов по движущимся целям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зоне СВО была уничтожена различная техника ВСУ.
"Сначала была разбита техника, а затем уничтожена живая сила противника, которая пыталась скрыться в лесополосе. В результате применения ударных БПЛА уничтожены несколько боевых бронированных машин ВСУ и боевая машина пехоты с десантом", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в 147 районах
12 февраля, 12:49
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала