ВС России сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

"Сначала была разбита техника, а затем уничтожена живая сила противника, которая пыталась скрыться в лесополосе. В результате применения ударных БПЛА уничтожены несколько боевых бронированных машин ВСУ и боевая машина пехоты с десантом", - сообщили в российском оборонном ведомстве.