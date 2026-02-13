Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии полицейский спас пассажира из горящего автомобиля
12:24 13.02.2026 (обновлено: 12:37 13.02.2026)
В Ингушетии полицейский спас пассажира из горящего автомобиля
Сотрудник полиции в Ингушетии, рискуя жизнью, спас пассажира загоревшегося после аварии автомобиля, при этом сам попал в больницу, сообщило региональное МВД.
© Фото : пресс-служба МВД по Республике ИнгушетияСгоревший после ДТП автомобиль Mercedes-Benz в городе Сунжа, Ингушетия
Сгоревший после ДТП автомобиль Mercedes-Benz в городе Сунжа, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : пресс-служба МВД по Республике Ингушетия
Сгоревший после ДТП автомобиль Mercedes-Benz в городе Сунжа, Ингушетия
НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции в Ингушетии, рискуя жизнью, спас пассажира загоревшегося после аварии автомобиля, при этом сам попал в больницу, сообщило региональное МВД.
По информации ведомства, находившийся в отпуске инспектор ДПС МО МВД России "Сунженский" Тимур Тумгоев в городе Сунжа стал свидетелем ДТП, в котором столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Lada Vesta. От удара в моторном отсеке иномарки началось возгорание. Ее водителю удалось самостоятельно покинуть автомобиль, однако пассажир остался в салоне. Мужчина был в крови и не понимал, что происходит.
"Вместе с одним из прохожих лейтенант полиции смог сильным рывком открыть дверь горящего автомобиля и эвакуировать пострадавшего… Инспектор и неравнодушный гражданин решили заглушить двигатель работающего Mercedes, чтобы минимизировать последствия пожара. Однако в этот момент в горящей иномарке произошел взрыв", - говорится в сообщении.
В результате полицейский и его помощник получили ожоги лица и рук, а прибывшие на место ДТП пожарные потушили возгорание. Сейчас инспектор ДПС находится на больничном и идет на поправку.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Подмосковье спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи
