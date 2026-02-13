https://ria.ru/20260213/spasenie-2074127588.html
В Ингушетии полицейский спас пассажира из горящего автомобиля
В Ингушетии полицейский спас пассажира из горящего автомобиля
Сотрудник полиции в Ингушетии, рискуя жизнью, спас пассажира загоревшегося после аварии автомобиля, при этом сам попал в больницу, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 13.02.2026
республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции в Ингушетии, рискуя жизнью, спас пассажира загоревшегося после аварии автомобиля, при этом сам попал в больницу, сообщило региональное МВД.
По информации ведомства, находившийся в отпуске инспектор ДПС МО МВД России
"Сунженский" Тимур Тумгоев в городе Сунжа стал свидетелем ДТП, в котором столкнулись автомобили Mercede
s-Benz и Lad
a Vesta. От удара в моторном отсеке иномарки началось возгорание. Ее водителю удалось самостоятельно покинуть автомобиль, однако пассажир остался в салоне. Мужчина был в крови и не понимал, что происходит.
"Вместе с одним из прохожих лейтенант полиции смог сильным рывком открыть дверь горящего автомобиля и эвакуировать пострадавшего… Инспектор и неравнодушный гражданин решили заглушить двигатель работающего Mercedes, чтобы минимизировать последствия пожара. Однако в этот момент в горящей иномарке произошел взрыв", - говорится в сообщении.
В результате полицейский и его помощник получили ожоги лица и рук, а прибывшие на место ДТП пожарные потушили возгорание. Сейчас инспектор ДПС находится на больничном и идет на поправку.