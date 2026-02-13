В Ингушетии полицейский спас пассажира из горящего автомобиля

© Фото : пресс-служба МВД по Республике Ингушетия Сгоревший после ДТП автомобиль Mercedes-Benz в городе Сунжа, Ингушетия

НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции в Ингушетии, рискуя жизнью, спас пассажира загоревшегося после аварии автомобиля, при этом сам попал в больницу, сообщило региональное МВД.

По информации ведомства, находившийся в отпуске инспектор ДПС МО МВД России "Сунженский" Тимур Тумгоев в городе Сунжа стал свидетелем ДТП, в котором столкнулись автомобили Mercede s-Benz и Lad a Vesta. От удара в моторном отсеке иномарки началось возгорание. Ее водителю удалось самостоятельно покинуть автомобиль, однако пассажир остался в салоне. Мужчина был в крови и не понимал, что происходит.

"Вместе с одним из прохожих лейтенант полиции смог сильным рывком открыть дверь горящего автомобиля и эвакуировать пострадавшего… Инспектор и неравнодушный гражданин решили заглушить двигатель работающего Mercedes, чтобы минимизировать последствия пожара. Однако в этот момент в горящей иномарке произошел взрыв", - говорится в сообщении.