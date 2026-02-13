https://ria.ru/20260213/sneg-2074278347.html
В Новой Москве мужчина погиб из-за схода снега с крыши дома
Мужчина погиб после схода снежного покрова с крыши частного дома в Московском ТАО в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:39:00+03:00
2026-02-13T19:39:00+03:00
2026-02-13T19:39:00+03:00
происшествия
новая москва
новая москва
В Новой Москве мужчина погиб из-за схода снега с крыши дома
