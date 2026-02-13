https://ria.ru/20260213/sneg-2074173105.html
Как убирают снег на дорогах Москвы
Как убирают снег на дорогах Москвы - РИА Новости, 13.02.2026
Как убирают снег на дорогах Москвы
Зимний сезон снегопадов ежегодно проверяет столичные коммунальные службы на прочность. Снег в Москве убирают строго по регламенту.
Как убирают снег на дорогах Москвы
Зимний сезон снегопадов ежегодно проверяет столичные коммунальные службы на прочность. Снег в Москве убирают строго по регламенту.
Сколько времени нужно потратить на каждый вид работ, а также какое количество людей и техники должно в них участвовать – строго регламентировано.
Ежедневно на дороги выходит техника Комплекса городского хозяйства Москвы: автогрейдеры, малые и большие фронтальные погрузчики,
вакуумные подметально-уборочные машины и снегопогрузчики.
Зимний сезон снегопадов ежегодно проверяет столичные коммунальные службы на прочность. Снег в Москве убирают строго по регламенту.
Сколько времени нужно потратить на каждый вид работ, а также какое количество людей и техники должно в них участвовать – строго регламентировано.
Ежедневно на дороги выходит техника Комплекса городского хозяйства Москвы: автогрейдеры, малые и большие фронтальные погрузчики, вакуумные подметально-уборочные машины и снегопогрузчики.