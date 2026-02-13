Рейтинг@Mail.ru
Как убирают снег на дорогах Москвы - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/sneg-2074173105.html
Как убирают снег на дорогах Москвы
Как убирают снег на дорогах Москвы - РИА Новости, 13.02.2026
Как убирают снег на дорогах Москвы
Зимний сезон снегопадов ежегодно проверяет столичные коммунальные службы на прочность. Снег в Москве убирают строго по регламенту. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:17:00+03:00
2026-02-13T14:17:00+03:00
видео
москва
снегопад в москве
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074170817_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac33c1a01697385874471d341c8da424.jpg
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как убирают снег на дорогах Москвы
Зимний сезон снегопадов ежегодно проверяет столичные коммунальные службы на прочность. Снег в Москве убирают строго по регламенту. Сколько времени нужно потратить на каждый вид работ, а также какое количество людей и техники должно в них участвовать – строго регламентировано. Ежедневно на дороги выходит техника Комплекса городского хозяйства Москвы: автогрейдеры, малые и большие фронтальные погрузчики, вакуумные подметально-уборочные машины и снегопогрузчики.
2026-02-13T14:17
true
PT2M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074170817_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6291ae6be1a33d3c92ba9766aed34c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, москва, снегопад в москве, россия, видео
Видео, Москва, Снегопад в Москве, Россия
Как убирают снег на дорогах Москвы
Зимний сезон снегопадов ежегодно проверяет столичные коммунальные службы на прочность. Снег в Москве убирают строго по регламенту.
2026-02-13T14:17
true
PT2M07S

Как убирают снег на дорогах Москвы

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Зимний сезон снегопадов ежегодно проверяет столичные коммунальные службы на прочность. Снег в Москве убирают строго по регламенту.
Сколько времени нужно потратить на каждый вид работ, а также какое количество людей и техники должно в них участвовать – строго регламентировано.
Ежедневно на дороги выходит техника Комплекса городского хозяйства Москвы: автогрейдеры, малые и большие фронтальные погрузчики, вакуумные подметально-уборочные машины и снегопогрузчики.
 
ВидеоМоскваСнегопад в МосквеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала