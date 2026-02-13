В усиленном режиме: как Москву очищают от снега

В Москве действует "желтый" уровень погодной опасности начиная с четверга, 12 февраля. В ночь на пятницу в столице шел мокрый снег, на дорогах была гололедица. Сильный снегопад пришел в город вместе с оттепелью — в пятницу ожидается потепление до +3.