В усиленном режиме: как Москву очищают от снега - РИА Новости, 13.02.2026
10:33 13.02.2026
В усиленном режиме: как Москву очищают от снега
В Москве действует "желтый" уровень погодной опасности начиная с четверга, 12 февраля. В ночь на пятницу в столице шел мокрый снег, на дорогах была гололедица...
2026
В Москве действует "желтый" уровень погодной опасности начиная с четверга, 12 февраля. В ночь на пятницу в столице шел мокрый снег, на дорогах была гололедица. Сильный снегопад пришел в город вместе с оттепелью — в пятницу ожидается потепление до +3.
В Москве действует "желтый" уровень погодной опасности начиная с четверга, 12 февраля. В ночь на пятницу в столице шел мокрый снег, на дорогах была гололедица. Сильный снегопад пришел в город вместе с оттепелью — в пятницу ожидается потепление до +3.
Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. В Москве круглосуточно дежурят аварийные бригады, уборочная техника расчищает снег и проводит противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов. Цикл работ повторяют в соответствии с погодными условиями.
В городе проводится уборка снега с крыш, проверка системы водоотведения, очистка дренажной системы, ливнестоков и колодцев.
 
