СМИ узнали, когда Рубио встретится с Зеленским
Встреча госсекретаря США Марко Рубио и Владимира Зеленского пройдет в субботу, 14 февраля, в 19.00 мск, сообщает журналист телеканала Newsmax Нана Саджайя со... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:51:00+03:00
в мире
Новости
ru-RU
Newsmax: Рубио встретится с Зеленским в 14 февраля