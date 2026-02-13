Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда Рубио встретится с Зеленским - РИА Новости, 13.02.2026
22:51 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/smi-2074309120.html
СМИ узнали, когда Рубио встретится с Зеленским
СМИ узнали, когда Рубио встретится с Зеленским - РИА Новости, 13.02.2026
СМИ узнали, когда Рубио встретится с Зеленским
Встреча госсекретаря США Марко Рубио и Владимира Зеленского пройдет в субботу, 14 февраля, в 19.00 мск, сообщает журналист телеканала Newsmax Нана Саджайя со... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:51:00+03:00
2026-02-13T22:51:00+03:00
в мире
мюнхен
сша
украина
марко рубио
владимир зеленский
мюнхен
сша
украина
в мире, мюнхен, сша, украина, марко рубио, владимир зеленский
В мире, Мюнхен, США, Украина, Марко Рубио, Владимир Зеленский
СМИ узнали, когда Рубио встретится с Зеленским

Newsmax: Рубио встретится с Зеленским в 14 февраля

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
НЬЮ-ЙОРК, 13 фев – РИА Новости. Встреча госсекретаря США Марко Рубио и Владимира Зеленского пройдет в субботу, 14 февраля, в 19.00 мск, сообщает журналист телеканала Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
«
Рубио ранее сообщил о планах встретиться с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Оба – и Зеленский, и Рубио – сейчас там.
"Встреча Зеленского и госсекретаря Рубио состоится завтра в 17.00 по времени Мюнхена (19.00 мск)", – написала она в социальной сети X.
При этом Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика, утверждает британская газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Зеленский встретился с Пехлеви в Мюнхене
Вчера, 21:15
 
В миреМюнхенСШАУкраинаМарко РубиоВладимир Зеленский
 
 
