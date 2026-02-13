Рейтинг@Mail.ru
Politico назвала критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом - РИА Новости, 13.02.2026
11:22 13.02.2026
Politico назвала критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом
Politico назвала критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом - РИА Новости, 13.02.2026
Politico назвала критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом
В список лидеров Евросоюза, приглашенных на координационное совещание перед неформальным саммитом ЕС, вошли якобы лишь страны, разделяющие взгляды Италии,... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
италия
бельгия
германия
фридрих мерц
джорджа мелони
евросоюз
италия
бельгия
германия
в мире, италия, бельгия, германия, фридрих мерц, джорджа мелони, евросоюз
В мире, Италия, Бельгия, Германия, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони, Евросоюз
Politico назвала критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом

Politico перечислила критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В список лидеров Евросоюза, приглашенных на координационное совещание перед неформальным саммитом ЕС, вошли якобы лишь страны, разделяющие взгляды Италии, Бельгии и Германии по вопросам сокращения бюрократии и расширения свободной торговли, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС.
"В список гостей, составленный (канцлером ФРГ Фридрихом - ред.) Мерцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, вошли те, кто разделял их взгляды на сокращение бюрократии и расширение свободной торговли", - говорится в материале издания.
Ранее радиостанция Ondo Cero сообщила, что перед неформальным саммитом ЕС в бельгийском замке Альден-Бизен ряд лидеров европейских государств провели координационное совещание в близлежащем отеле. Встреча была инициирована канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Италии и Бельгии Джорджей Мелони и Бартом де Вевером с целью согласования позиций по экономической повестке дня. Однако лидеры Испании, Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не были приглашены. Такое положение дел вызвало беспокойство у некоторых из них, особенно у Испании.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза
17 декабря 2025, 22:23
 
В миреИталияБельгияГерманияФридрих МерцДжорджа МелониЕвросоюз
 
 
