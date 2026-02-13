Politico назвала критерий отбора стран на встречу лидеров ЕС перед саммитом

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В список лидеров Евросоюза, приглашенных на координационное совещание перед неформальным саммитом ЕС, вошли якобы лишь страны, разделяющие взгляды Италии, Бельгии и Германии по вопросам сокращения бюрократии и расширения свободной торговли, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС.