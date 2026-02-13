Рейтинг@Mail.ru
СМИ: трехсторонняя встреча по Украине может пройти на будущей неделе
11:02 13.02.2026 (обновлено: 11:04 13.02.2026)
СМИ: трехсторонняя встреча по Украине может пройти на будущей неделе
в мире, россия, украина, сша, кирилл дмитриев, politico, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Кирилл Дмитриев, Politico, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
СМИ: трехсторонняя встреча по Украине может пройти на будущей неделе

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины по украинскому урегулированию может пройти на будущей неделе в Майами или Абу-Даби, утверждает газета Politico со ссылкой на источник.
"По словам источника, знакомого с дипломатическими переговорами, США, Россия и Украина планируют встретиться снова на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби", - говорится в сообщении.
По словам источника, американские чиновники полагают, что на на встрече может быть достигнут прогресс.
Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли 5 и 6 февраля. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд: стороны обсудили нерешённые вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс.
"Определенный сигнал": в Киеве рассказали, чего испугался Зеленский
