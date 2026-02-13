Рейтинг@Mail.ru
CBS: первый военный США погиб в операции против наркокартелей - РИА Новости, 13.02.2026
11:00 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/smi-2074105482.html
CBS: первый военный США погиб в операции против наркокартелей
CBS: первый военный США погиб в операции против наркокартелей - РИА Новости, 13.02.2026
CBS: первый военный США погиб в операции против наркокартелей
Первый американский военный погиб в ходе операции "Южное копье", начатой Пентагоном в ноябре 2025 года с целью борьбы против наркокартелей в Латинской Америке,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:00:00+03:00
2026-02-13T11:00:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
карибское море
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045819195_0:0:1194:673_1920x0_80_0_0_ed05f28c6c7fbf512090a4e6437581b5.jpg
https://ria.ru/20260209/pentagon-2073266737.html
https://ria.ru/20260213/ssha-2074065145.html
сша
латинская америка
карибское море
CBS: первый военный США погиб в операции против наркокартелей

CBS: первый военный США погиб в операции против наркокартелей в Карибском море

© Фото : U.S. Marine CorpsВоеннослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи
Военнослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : U.S. Marine Corps
Военнослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый американский военный погиб в ходе операции "Южное копье", начатой Пентагоном в ноябре 2025 года с целью борьбы против наркокартелей в Латинской Америке, он выпал за борт корабля, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление корпуса морской пехоты США.
В ноябре 2025 года министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
Перехват судна Aquila II в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США перехватили танкер в Индийском океане
9 февраля, 17:48
"Молодой морпех погиб, упав за борт (десантного корабля - ред.) USS Iwo Jima в Карибском море... (что стало - ред.) первой известной жертвой со стороны США в операции "Южное копье", - говорится в материале телеканала.
Ссылаясь на корпус морской пехоты, CBS сообщает, что погибшему был всего 21 год, его тщетно искали в течение троих суток. Отмечается, что обстоятельства его смерти расследуются.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация президента США Дональда Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей
Вчера, 03:34
 
В миреСШАЛатинская АмерикаКарибское мореПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
