CBS: первый военный США погиб в операции против наркокартелей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первый американский военный погиб в ходе операции "Южное копье", начатой Пентагоном в ноябре 2025 года с целью борьбы против наркокартелей в Латинской Америке, он выпал за борт корабля, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление корпуса морской пехоты США.
В ноябре 2025 года министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
"Молодой морпех погиб, упав за борт (десантного корабля - ред.) USS Iwo Jima в Карибском море... (что стало - ред.) первой известной жертвой со стороны США в операции "Южное копье", - говорится в материале телеканала.
Ссылаясь на корпус морской пехоты, CBS сообщает, что погибшему был всего 21 год, его тщетно искали в течение троих суток. Отмечается, что обстоятельства его смерти расследуются.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация президента США Дональда Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.