Слово "стартап" может войти в словарь русского языка, считает лингвист

"Слово "стартап" вошло в "деловое поле" русской речи. Думаю, что оно отражает важный элемент актуальной языковой ситуации и имеет шансы на включение в Словарь иностранных слов", - сказала Козловская.

По ее мнению, слово "стартап" является мотивированным заимствованием, то есть не имеет аналогов в русском языке. Более того, оно обозначает важный экономический феномен, что создает лингвистические основания для его употребления в официальных сферах.