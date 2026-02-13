https://ria.ru/20260213/slovo-2074062067.html
Слово "стартап" может войти в словарь русского языка, считает лингвист
Слово "стартап" может войти в словарь русского языка, считает лингвист - РИА Новости, 13.02.2026
Слово "стартап" может войти в словарь русского языка, считает лингвист
Слово "стартап" может быть включено в словари русского языка как государственного, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, заведующая кафедрой русского... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T02:39:00+03:00
2026-02-13T02:39:00+03:00
2026-02-13T02:39:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/82/1496128261_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_4c406a2c555cd984f5281ac459c614c1.jpg
https://ria.ru/20260208/jazyk-2072950793.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/82/1496128261_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_44187eee4b9a51401f03b4b420b6388b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Слово "стартап" может войти в словарь русского языка, считает лингвист
РИА Новости: слово "стартап" может войти в словарь русского языка
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Слово "стартап" может быть включено в словари русского языка как государственного, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.
"Слово "стартап" вошло в "деловое поле" русской речи. Думаю, что оно отражает важный элемент актуальной языковой ситуации и имеет шансы на включение в Словарь иностранных слов", - сказала Козловская.
По ее мнению, слово "стартап" является мотивированным заимствованием, то есть не имеет аналогов в русском языке. Более того, оно обозначает важный экономический феномен, что создает лингвистические основания для его употребления в официальных сферах.