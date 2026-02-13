Рейтинг@Mail.ru
Слово "стартап" может войти в словарь русского языка, считает лингвист - РИА Новости, 13.02.2026
02:39 13.02.2026
Слово "стартап" может войти в словарь русского языка, считает лингвист
Слово "стартап" может войти в словарь русского языка, считает лингвист
2026
россия
Россия
Слово "стартап" может войти в словарь русского языка, считает лингвист

РИА Новости: слово "стартап" может войти в словарь русского языка

© Fotolia / Davizro PhotographyСловари
Словари - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Fotolia / Davizro Photography
Словари. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Слово "стартап" может быть включено в словари русского языка как государственного, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.
"Слово "стартап" вошло в "деловое поле" русской речи. Думаю, что оно отражает важный элемент актуальной языковой ситуации и имеет шансы на включение в Словарь иностранных слов", - сказала Козловская.
По ее мнению, слово "стартап" является мотивированным заимствованием, то есть не имеет аналогов в русском языке. Более того, оно обозначает важный экономический феномен, что создает лингвистические основания для его употребления в официальных сферах.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
