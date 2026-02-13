В Словакии назвали отказ ЕС от российского газа русофобией

БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Решение Европейского союза отказаться от газа из России продиктовано идеологическим фанатизмом и русофобией, заявил РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.

"Это можно оценить только так, что Еврокомиссия провалилась в такую русофобию, вплоть до ненависти, что они готовы совершить экономическую казнь Европейского союза только лишь из-за идеологического фанатизма. Российский газ является самым выгодным вариантом для той части Европейского союза, которую мы можем обозначить сферой экономического влияния Германии , частью которой является и Словакия", - сказал Слота.

Он напомнил, что Европейская комиссия обещала премьер-министру Словакии Роберту Фицо предусмотреть в данном вопросе исключения для республики в обмен на его согласие поддержать 19-й пакет санкций против РФ

"Как мы можем видеть сегодня, Еврокомиссия его обманула и одобрила этот запрет без исключений для Словакии. Так, по-видимому, выглядит готовность Еврокомиссии помогать Словакии", - заключил Слота.

Политик также согласился с мнением о том, что необходимо сменить руководство Европейской комиссии.

В конце января глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия приступит к подготовке иска против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз после официальной публикации соответствующего постановления в феврале. В начале февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже подала в суд ЕС для отмены запрета на импорт нефти и газа из России.