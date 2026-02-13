Рейтинг@Mail.ru
В Словакии назвали отказ ЕС от российского газа русофобией - РИА Новости, 13.02.2026
09:08 13.02.2026
В Словакии назвали отказ ЕС от российского газа русофобией
В Словакии назвали отказ ЕС от российского газа русофобией - РИА Новости, 13.02.2026
В Словакии назвали отказ ЕС от российского газа русофобией
Решение Европейского союза отказаться от газа из России продиктовано идеологическим фанатизмом и русофобией, заявил РИА Новости глава словацкой политической... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
россия
словакия
германия
роберт фицо
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
россия
словакия
германия
в мире, россия, словакия, германия, роберт фицо, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Словакия, Германия, Роберт Фицо, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Словакии назвали отказ ЕС от российского газа русофобией

Словацкий политик Слота: отказ ЕС от газа из России продиктован русофобией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСветовая проекция флага Европейского союза
Световая проекция флага Европейского союза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Световая проекция флага Европейского союза . Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Решение Европейского союза отказаться от газа из России продиктовано идеологическим фанатизмом и русофобией, заявил РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Это можно оценить только так, что Еврокомиссия провалилась в такую русофобию, вплоть до ненависти, что они готовы совершить экономическую казнь Европейского союза только лишь из-за идеологического фанатизма. Российский газ является самым выгодным вариантом для той части Европейского союза, которую мы можем обозначить сферой экономического влияния Германии, частью которой является и Словакия", - сказал Слота.
Флаги России и Германии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
От правительства ФРГ требуют вновь покупать газ из России, заявил депутат
Вчера, 00:48
Он напомнил, что Европейская комиссия обещала премьер-министру Словакии Роберту Фицо предусмотреть в данном вопросе исключения для республики в обмен на его согласие поддержать 19-й пакет санкций против РФ.
"Как мы можем видеть сегодня, Еврокомиссия его обманула и одобрила этот запрет без исключений для Словакии. Так, по-видимому, выглядит готовность Еврокомиссии помогать Словакии", - заключил Слота.
Политик также согласился с мнением о том, что необходимо сменить руководство Европейской комиссии.
В конце января глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия приступит к подготовке иска против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз после официальной публикации соответствующего постановления в феврале. В начале февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже подала в суд ЕС для отмены запрета на импорт нефти и газа из России.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Манометр - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Европе уровень заполненности газовых хранилищ упал ниже 50 процентов
20 января, 09:34
 
В миреРоссияСловакияГерманияРоберт ФицоПетер СийяртоЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
