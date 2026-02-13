Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе арестовали бывшего следователя - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 13.02.2026 (обновлено: 10:18 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/sledovatel-2074082966.html
В Кузбассе арестовали бывшего следователя
В Кузбассе арестовали бывшего следователя - РИА Новости, 13.02.2026
В Кузбассе арестовали бывшего следователя
Бывший следователь следственного управления СК РФ по Кемеровской области арестован по обвинению в присвоении 300 тысяч рублей, изъятых им по уголовным делам,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:15:00+03:00
2026-02-13T10:18:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20250610/arest-2021962807.html
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052417556.html
россия
кемеровская область
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе арестовали бывшего следователя

В Кузбассе бывшего следователя обвинили в присвоении 300 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 13 фев – РИА Новости. Бывший следователь следственного управления СК РФ по Кемеровской области арестован по обвинению в присвоении 300 тысяч рублей, изъятых им по уголовным делам, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Центральный районный суд Кемерово рассмотрел ходатайство старшего следователя второго следственного отдела пятого следственного управления (с дислокацией в городе Новосибирске) ГУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего следователя второго отдела СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Суд арестовал экс-министра здравоохранения Кузбасса на два месяца
10 июня 2025, 11:19
"Из представленных органом предварительного расследования материалов следует, что… с января по март 2025 года сотрудник следственного управления присвоил изъятые им по уголовным делам денежные средства на общую сумму около 300000 рублей, включая крупную сумму денежных средств в иностранной валюте", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина был задержан 11 февраля, в этот же день ему предъявили обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ.
Как уточнили РИА Новости в Центральном районном суде, речь идет о Дмитрии Гофмане.
"Тринадцатого февраля 2026 года по итогам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11.04.2026", – сообщили в объединенном пресс-центре судов.
Уточняется, что на дату публикации постановление суда не вступило в законную силу.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Экс-прокурора Кингисеппского округа отправили под стражу
1 ноября 2025, 20:25
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала