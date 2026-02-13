https://ria.ru/20260213/sledovatel-2074082966.html
В Кузбассе арестовали бывшего следователя
В Кузбассе арестовали бывшего следователя - РИА Новости, 13.02.2026
В Кузбассе арестовали бывшего следователя
Бывший следователь следственного управления СК РФ по Кемеровской области арестован по обвинению в присвоении 300 тысяч рублей, изъятых им по уголовным делам,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:15:00+03:00
2026-02-13T09:15:00+03:00
2026-02-13T10:18:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
россия
кемеровская область
кемерово
В Кузбассе арестовали бывшего следователя
В Кузбассе бывшего следователя обвинили в присвоении 300 тысяч рублей
КЕМЕРОВО, 13 фев – РИА Новости. Бывший следователь следственного управления СК РФ по Кемеровской области арестован по обвинению в присвоении 300 тысяч рублей, изъятых им по уголовным делам, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Центральный районный суд Кемерово рассмотрел ходатайство старшего следователя второго следственного отдела пятого следственного управления (с дислокацией в городе Новосибирске) ГУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего следователя второго отдела СУ СК РФ по Кемеровской области
— Кузбассу.
"Из представленных органом предварительного расследования материалов следует, что… с января по март 2025 года сотрудник следственного управления присвоил изъятые им по уголовным делам денежные средства на общую сумму около 300000 рублей, включая крупную сумму денежных средств в иностранной валюте", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина был задержан 11 февраля, в этот же день ему предъявили обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ.
Как уточнили РИА Новости в Центральном районном суде, речь идет о Дмитрии Гофмане.
"Тринадцатого февраля 2026 года по итогам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11.04.2026", – сообщили в объединенном пресс-центре судов.
Уточняется, что на дату публикации постановление суда не вступило в законную силу.