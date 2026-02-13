В Кузбассе арестовали бывшего следователя

КЕМЕРОВО, 13 фев – РИА Новости. Бывший следователь следственного управления СК РФ по Кемеровской области арестован по обвинению в присвоении 300 тысяч рублей, изъятых им по уголовным делам, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Центральный районный суд Кемерово рассмотрел ходатайство старшего следователя второго следственного отдела пятого следственного управления (с дислокацией в городе Новосибирске) ГУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего следователя второго отдела СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

"Из представленных органом предварительного расследования материалов следует, что… с января по март 2025 года сотрудник следственного управления присвоил изъятые им по уголовным делам денежные средства на общую сумму около 300000 рублей, включая крупную сумму денежных средств в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина был задержан 11 февраля, в этот же день ему предъявили обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ.

Как уточнили РИА Новости в Центральном районном суде, речь идет о Дмитрии Гофмане.

"Тринадцатого февраля 2026 года по итогам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11.04.2026", – сообщили в объединенном пресс-центре судов.