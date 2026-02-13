https://ria.ru/20260213/skrining-2074175368.html
В список неонатального скрининга добавят еще одно заболевание
Миодистрофию Дюшенна планируют добавить в перечень неонатального скрининга, сообщила генеральный директор НИИ детской онкологии и гематологии имени академика... РИА Новости, 13.02.2026
россия
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Миодистрофию Дюшенна планируют добавить в перечень неонатального скрининга, сообщила генеральный директор НИИ детской онкологии и гематологии имени академика Л.А. Дурнова Минздрава России Светлана Варфоломеева.
В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.
"Первое, что будет дополнительный... скрининг на миодистрофию Дюшенна. И это очень значимое событие, очень важно", - сказала Варфоломеева в ходе пресс-конференции.
Миодистрофия Дюшенна - это тяжелое наследственное Х-сцепленное заболевание, поражающее преимущественно мальчиков из-за мутации в гене дистрофина.