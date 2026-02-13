Рейтинг@Mail.ru
В список неонатального скрининга добавят еще одно заболевание - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/skrining-2074175368.html
В список неонатального скрининга добавят еще одно заболевание
В список неонатального скрининга добавят еще одно заболевание - РИА Новости, 13.02.2026
В список неонатального скрининга добавят еще одно заболевание
Миодистрофию Дюшенна планируют добавить в перечень неонатального скрининга, сообщила генеральный директор НИИ детской онкологии и гематологии имени академика... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:25:00+03:00
2026-02-13T14:25:00+03:00
общество
россия
здравоохранение
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784892447_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e04b97c6ba9b88b33fad1dfdc31de835.jpg
https://ria.ru/20260208/zdorove-2072949897.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784892447_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a4725f1d58d182039af5ad877324a9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, здравоохранение, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Здравоохранение, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В список неонатального скрининга добавят еще одно заболевание

В России в список неонатального скрининга добавят миодистрофию Дюшенна

CC0 / / Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CC0 / /
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Миодистрофию Дюшенна планируют добавить в перечень неонатального скрининга, сообщила генеральный директор НИИ детской онкологии и гематологии имени академика Л.А. Дурнова Минздрава России Светлана Варфоломеева.
В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.
«
"Первое, что будет дополнительный... скрининг на миодистрофию Дюшенна. И это очень значимое событие, очень важно", - сказала Варфоломеева в ходе пресс-конференции.
Миодистрофия Дюшенна - это тяжелое наследственное Х-сцепленное заболевание, поражающее преимущественно мальчиков из-за мутации в гене дистрофина.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В России младенцев начнут обследовать на новые заболевания
8 февраля, 01:51
 
ОбществоРоссияЗдравоохранениеЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала