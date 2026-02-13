Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи
Хорошие новости
 
10:45 13.02.2026
В Подмосковье спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи
В Подмосковье спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи
Спасатели вытащили застрявшую в снегу в подмосковной Шатуре машину скорой помощи с беременной женщиной, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
В Подмосковье спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи

Машина скорой помощи
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели вытащили застрявшую в снегу в подмосковной Шатуре машину скорой помощи с беременной женщиной, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Срочный вызов в службу "112" поступил от водителя "скорой". В микрорайоне Керва города Шатура их спецтранспорт увяз в снежной каше. В этот момент в автомобиле находилась роженица, которой требовалась срочная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На выручку врачам пришли сотрудники 286-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас". Они оперативно прибыли к месту происшествия и с помощью буксировочного троса вытащили машину медиков на расчищенный участок дороги.
"Благодаря слаженным действиям работников подразделения бригада "скорой" продолжила свой путь и доставила будущую маму в больницу", - резюмирует "Мособлпожспас".
