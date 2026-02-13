https://ria.ru/20260213/skoraya-2074101682.html
В Подмосковье спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи
В Подмосковье спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи - РИА Новости, 13.02.2026
В Подмосковье спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи
Спасатели вытащили застрявшую в снегу в подмосковной Шатуре машину скорой помощи с беременной женщиной, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:45:00+03:00
2026-02-13T10:45:00+03:00
2026-02-13T10:45:00+03:00
хорошие новости
шатура
мособлпожспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668633_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_2a7a12d7e94b2a96c48fc8790a25df97.jpg
https://ria.ru/20260213/moskva-2074093907.html
шатура
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668633_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_6a850ad813cc4f85d6258a0b597c1c71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шатура, мособлпожспас
Хорошие новости, Шатура, Мособлпожспас
В Подмосковье спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи
В Шатуре спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи