16:37 13.02.2026
СК назвал мотив покушения на генерала Алексеева

© Фото : Минобороны РоссииГенерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев
© Фото : Минобороны России
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мотивом покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева было устрашение населения с целью дестабилизации деятельности органов власти, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обвинение в совершении теракта предъявят четверым фигурантам дела о покушении на Алексеева, отметила Петренко.
"В ходе расследования детально изучены и сопоставлены полученные следствием сведения. Это данные осмотра места происшествия, показания обвиняемых о тщательной и заблаговременной подготовке преступления по заданию СБУ, о мотивах действий организаторов и исполнителей посягательства, направленных на устрашение населения с целью дестабилизации деятельности органов власти", - сказала она.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева
ПроисшествияРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныПокушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Заголовок открываемого материала