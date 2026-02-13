Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений

В Минфине напомнили, что с 1 октября для граждан реализована возможность заключать договор по ПДС с использованием портала "Госуслуги". Приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование участия работодателей в ПДС в пользу своих работников, а также на предоставление повышенного налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан до 500 тысяч рублей по долгосрочным продуктам, открытым в пользу своих детей.