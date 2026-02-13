https://ria.ru/20260213/siluanov-2074308169.html
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится ключевым инвестиционным продуктом для россиян - количество участников за два года превысило 10 миллионов,... РИА Новости, 13.02.2026
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится ключевым инвестиционным продуктом для россиян - количество участников за два года превысило 10 миллионов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"По итогам 2025 года граждане оформили 7,1 миллиона договоров в рамках программы долгосрочных сбережений, объем привлеченных средств составил 500,7 миллиарда рублей. За два года действия программы привлечено более 717 миллиардов рублей, а число ее участников на сегодняшний день достигло 10,5 миллиона человек. Это хороший результат. ПДС становится ключевым инвестиционным продуктом", - приводятся слова Силуанова
в сообщении Минфина
.
Как отметил министр, появление ПДС способствовало увеличению количества негосударственных пенсионных фондов, что привело к повышению конкуренции на рынке.
В Минфине напомнили, что с 1 октября для граждан реализована возможность заключать договор по ПДС с использованием портала "Госуслуги". Приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование участия работодателей в ПДС в пользу своих работников, а также на предоставление повышенного налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан до 500 тысяч рублей по долгосрочным продуктам, открытым в пользу своих детей.
Также там отметили, что для дальнейшего развития программы необходимо более активное привлечение работодателей.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России
с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.