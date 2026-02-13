Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/siluanov-2074308169.html
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений - РИА Новости, 13.02.2026
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится ключевым инвестиционным продуктом для россиян - количество участников за два года превысило 10 миллионов,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:40:00+03:00
2026-02-13T22:40:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105359/16/1053591686_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_ee25d5c3cf9d4675e21c275604680aec.jpg
https://ria.ru/20260213/gosduma-2074065555.html
https://ria.ru/20260212/pensiya-2073796766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105359/16/1053591686_0:0:2186:1639_1920x0_80_0_0_d33f1da87fd377ba870584dce7534282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений

Силуанов: число участников программы долгосрочных сбережений превысило 10 млн

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится ключевым инвестиционным продуктом для россиян - количество участников за два года превысило 10 миллионов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"По итогам 2025 года граждане оформили 7,1 миллиона договоров в рамках программы долгосрочных сбережений, объем привлеченных средств составил 500,7 миллиарда рублей. За два года действия программы привлечено более 717 миллиардов рублей, а число ее участников на сегодняшний день достигло 10,5 миллиона человек. Это хороший результат. ПДС становится ключевым инвестиционным продуктом", - приводятся слова Силуанова в сообщении Минфина.
Торжественная церемония бракосочетания - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В ГД предложили закрепить выплаты за продолжительный брак
Вчера, 03:48
Как отметил министр, появление ПДС способствовало увеличению количества негосударственных пенсионных фондов, что привело к повышению конкуренции на рынке.
В Минфине напомнили, что с 1 октября для граждан реализована возможность заключать договор по ПДС с использованием портала "Госуслуги". Приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование участия работодателей в ПДС в пользу своих работников, а также на предоставление повышенного налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан до 500 тысяч рублей по долгосрочным продуктам, открытым в пользу своих детей.
Также там отметили, что для дальнейшего развития программы необходимо более активное привлечение работодателей.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
Мужчина с полученной пенсией на почтамте в Чите - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году
12 февраля, 01:58
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала