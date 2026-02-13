МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине

ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости. Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Николя Бидо.
"Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине. Федеральное министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги, что было недавно подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве. В этом контексте Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, запланированные на вторник и среду", - сообщил он.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.