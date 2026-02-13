Рейтинг@Mail.ru
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине
17:23 13.02.2026
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине - РИА Новости, 13.02.2026
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине
Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2026
в мире, россия, украина, женева (город), дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине

МИД Швейцарии подтвердил проведение трехсторонних переговоров по Украине

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости. Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Николя Бидо.
"Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине. Федеральное министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги, что было недавно подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве. В этом контексте Швейцария, как принимающая сторона, на следующей неделе проведет в Женеве трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, запланированные на вторник и среду", - сообщил он.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Источник рассказал о формате переговоров по Украине в Женеве
Вчера, 16:21
 
