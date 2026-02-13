МИД Швейцарии подтвердил готовность организовать переговоры по Украине

ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости. МИД Швейцарии поддерживает инициативы, направленные на достижение мира на Украине, и готов организовать встречу между представителями Москвы и Киева, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Николя Бидо.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Швейцария поддерживает все дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине. Федеральное министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги для поиска пути к миру. Это предложение было подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве (в ходе визитов главы МИД Иньяцио Кассиса – ред.). МИД готов содействовать проведению обсуждений и организации встреч в Швейцарии", - сообщил он.
При этом в МИД не стали уточнять, где именно могут пройти переговоры и будет ли МИД конфедерации заниматься организационными вопросами.