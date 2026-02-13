МИД Швейцарии подтвердил готовность организовать переговоры по Украине

ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости. МИД Швейцарии поддерживает инициативы, направленные на достижение мира на Украине, и готов организовать встречу между представителями Москвы и Киева, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Николя Бидо.

При этом в МИД не стали уточнять, где именно могут пройти переговоры и будет ли МИД конфедерации заниматься организационными вопросами.