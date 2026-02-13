Рейтинг@Mail.ru
Шведских военных обучают русскому языку, рассказал премьер - РИА Новости, 13.02.2026
20:40 13.02.2026
Шведских военных обучают русскому языку, рассказал премьер
Шведских военных обучают русскому языку, рассказал премьер - РИА Новости, 13.02.2026
Шведских военных обучают русскому языку, рассказал премьер
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что военных в его стране обучают русскому языку. РИА Новости, 13.02.2026
в мире, швеция, россия, ульф кристерссон, владимир путин
В мире, Швеция, Россия, Ульф Кристерссон, Владимир Путин
Шведских военных обучают русскому языку, рассказал премьер

Премьер Кристерссон: военных в Швеции обучают русскому языку

© AP Photo / Roman KoksarovШведские военнослужащие
Шведские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Roman Koksarov
Шведские военнослужащие. Архивное фото
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что военных в его стране обучают русскому языку.
«
"Я думаю, что у такой страны, как Швеция, мы с подозрением относимся к русским с 17 века, поэтому у нас есть определенный опыт в этом плане. У нас очень маленькое русскоговорящее меньшинство, и, по правде говоря, те, кто говорит по-русски в Швеции, довольно многие из них - обученные Швецией солдаты", - сказал Кристерссон на Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
