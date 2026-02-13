https://ria.ru/20260213/shvetsiya-2074294822.html
Шведских военных обучают русскому языку, рассказал премьер
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что военных в его стране обучают русскому языку. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T20:40:00+03:00
2026-02-13T20:40:00+03:00
2026-02-13T20:40:00+03:00
в мире
швеция
россия
ульф кристерссон
владимир путин
Премьер Кристерссон: военных в Швеции обучают русскому языку