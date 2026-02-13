https://ria.ru/20260213/shvetsiya-2074239785.html
Швеция выделит 100 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины
Швеция выделит 100 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины - РИА Новости, 13.02.2026
Швеция выделит 100 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины
Швеция выделяет 100 миллионов долларов на закупку вооружений США для Украины, сообщило в пятницу министерство обороны королевства. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:34:00+03:00
2026-02-13T17:34:00+03:00
2026-02-13T17:34:00+03:00
в мире
украина
швеция
сша
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20260213/germanija-2074206028.html
https://ria.ru/20260213/kitaj-2074234960.html
украина
швеция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швеция, сша, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Швеция, США, НАТО, Мирный план США по Украине
Швеция выделит 100 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины
Швеция выделит $100 млн на закупку вооружений США для Украины