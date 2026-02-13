Рейтинг@Mail.ru
Швеция выделит 100 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/shvetsiya-2074239785.html
Швеция выделит 100 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины
Швеция выделит 100 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины - РИА Новости, 13.02.2026
Швеция выделит 100 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины
Швеция выделяет 100 миллионов долларов на закупку вооружений США для Украины, сообщило в пятницу министерство обороны королевства. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:34:00+03:00
2026-02-13T17:34:00+03:00
в мире
украина
швеция
сша
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20260213/germanija-2074206028.html
https://ria.ru/20260213/kitaj-2074234960.html
украина
швеция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швеция, сша, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Швеция, США, НАТО, Мирный план США по Украине
Швеция выделит 100 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины

Швеция выделит $100 млн на закупку вооружений США для Украины

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Швеция выделяет 100 миллионов долларов на закупку вооружений США для Украины, сообщило в пятницу министерство обороны королевства.
Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной поддержки Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В МИД Германии рассказали о финансовой помощи Украине
Вчера, 15:55
«

"Швеция выделяет 100 миллионов долларов на американскую инициативу "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL)", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.

Как уточняет минобороны, Швеция вместе с Нидерландами, Норвегией и Великобританией профинансирует закупку американского вооружения на 500 миллионов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Китае заявили о готовности оказать Украине новую гуманитарную помощь
Вчера, 17:16
 
В миреУкраинаШвецияСШАНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала