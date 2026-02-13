Рейтинг@Mail.ru
11:48 13.02.2026 (обновлено: 12:37 13.02.2026)
США не располагают технологиями переработки ядерного топлива, заявил Шойгу
США не располагают технологиями переработки ядерного топлива, заявил Шойгу
в мире, армения, россия, сша
В мире, Армения, Россия, США
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США не располагают технологиями переработки отработавшего ядерного топлива, в случае если малые реакторы для АЭС в Армении будут построены, то отработанное топливо однозначно будет храниться в Армении, заявил в комментарии РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.
"Переработка отработанного ядерного топлива. Такими технологиями США вообще не располагают. Отработанное американское топливо однозначно будет храниться в Армении", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.
Полностью интервью с секретарем Совета безопасности читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Шойгу рассказал, кто заплатит за строительство американской АЭС в Армении
