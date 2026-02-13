США не располагают технологиями переработки ядерного топлива, заявил Шойгу

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США не располагают технологиями переработки отработавшего ядерного топлива, в случае если малые реакторы для АЭС в Армении будут построены, то отработанное топливо однозначно будет храниться в Армении, заявил в комментарии РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

"Переработка отработанного ядерного топлива. Такими технологиями США вообще не располагают. Отработанное американское топливо однозначно будет храниться в Армении", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.