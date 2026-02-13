https://ria.ru/20260213/shojgu-2074122732.html
Шойгу надеется на трезвый расчет Армении по мирному атому
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Высшее руководство Армении в курсе предложений РФ по атомной энергетике, Россия надеется на трезвый расчет и интересы народа, а не мышление в духе поговорки "назло маме отморожу уши", заявил в комментарии РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.
"Руководство Армении, в том числе высшее, в курсе наших предложений по развитию атомной энергетики. Не раскрывая деталей, скажу, что условия там весьма и весьма выгодные, а технологии – самые передовые, и при этом их надежность доказана многолетней эксплуатацией. Не говоря уже о том, что "Росатом" занимает первое место по числу проектов строительства АЭС за рубежом – 90% мирового рынка – и обладает уникальным опытом проектирования, строительства и эксплуатации малых модульных реакторов. Хотелось бы надеяться, что при принятии нашими партнерами соответствующих решений возобладает трезвый расчет и интересы народа, а не мышление в духе поговорки "назло маме отморожу уши", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.
Полностью интервью с секретарем Совета безопасности читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.