Шойгу надеется на трезвый расчет Армении по мирному атому

"Руководство Армении, в том числе высшее, в курсе наших предложений по развитию атомной энергетики. Не раскрывая деталей, скажу, что условия там весьма и весьма выгодные, а технологии – самые передовые, и при этом их надежность доказана многолетней эксплуатацией. Не говоря уже о том, что "Росатом" занимает первое место по числу проектов строительства АЭС за рубежом – 90% мирового рынка – и обладает уникальным опытом проектирования, строительства и эксплуатации малых модульных реакторов. Хотелось бы надеяться, что при принятии нашими партнерами соответствующих решений возобладает трезвый расчет и интересы народа, а не мышление в духе поговорки "назло маме отморожу уши", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.