В Шереметьево приземлился первый вывозной рейс с Кубы
15:31 13.02.2026 (обновлено: 15:37 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/sheremetevo-2074197983.html
В Шереметьево приземлился первый вывозной рейс с Кубы
В Шереметьево приземлился первый вывозной рейс с Кубы - РИА Новости, 13.02.2026
В Шереметьево приземлился первый вывозной рейс с Кубы
Вывозной рейс авиакомпании "Россия" из кубинского Варадеро успешно приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево", выяснило РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:31:00+03:00
2026-02-13T15:37:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927515205_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_a80e97b2e0dc442731c823beca64f920.jpg
https://ria.ru/20260212/nordwind-2073814193.html
Варадеро, Москва, Шереметьево (аэропорт), В мире, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Куба
В Шереметьево приземлился первый вывозной рейс с Кубы

Первый вывозной рейс с туристами прибыл в Шереметьево из кубинского Варадеро

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСамолет авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево
Самолет авиакомпании Россия в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Самолет авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" из кубинского Варадеро успешно приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево", выяснило РИА Новости на основе данных онлайн-табло аэропорта Москвы.
"Рейс FV6928 из Варадеро - Совершил посадку в 15.17 мск", - сообщается на онлайн-табло.
Первый вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел из Варадеро в пятницу около 03.40 мск. В службе внешних коммуникаций авиакомпании сообщили, что полет выполнялся с почти полной загрузкой.
Еще один вывозной рейс из Варадеро сейчас выполняет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер"), прибытие в "Шереметьево" ожидается в 16.38 мск, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
В среду Росавиация объявила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов на остров. После вывоза российских туристов, находящихся на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
Позднее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Nordwind и "Россия" начали выполнять вывозные рейсы из Кубы
12 февраля, 08:31
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
