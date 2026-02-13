В Шереметьево приземлился первый вывозной рейс с Кубы

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" из кубинского Варадеро успешно приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево", выяснило РИА Новости на основе данных онлайн-табло аэропорта Москвы.

Первый вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел из Варадеро в пятницу около 03.40 мск. В службе внешних коммуникаций авиакомпании сообщили, что полет выполнялся с почти полной загрузкой.