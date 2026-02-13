В Шереметьево приземлился первый вывозной рейс с Кубы

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" из кубинского Варадеро успешно приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево", выяснило РИА Новости на основе данных онлайн-табло аэропорта Москвы.
"Рейс FV6928 из Варадеро - Совершил посадку в 15.17 мск", - сообщается на онлайн-табло.
Первый вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел из Варадеро в пятницу около 03.40 мск. В службе внешних коммуникаций авиакомпании сообщили, что полет выполнялся с почти полной загрузкой.
Еще один вывозной рейс из Варадеро сейчас выполняет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер"), прибытие в "Шереметьево" ожидается в 16.38 мск, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
В среду Росавиация объявила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов на остров. После вывоза российских туристов, находящихся на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
Позднее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
